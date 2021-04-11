Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı

Son zamanlarda paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ve perşembe günü Ayasofya imamlığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tedavisinin evde devam ettiğini söyleyen Boynukalın, "Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah." mesajını paylaştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, perşembe günü görevinden ayrldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri dönen Boynukalın, bir açıklama yayınlayarak bu haberi duyurdu.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetleri, Merkez Bankası ve kurdaki dalgalanmalar hakkındaki yorumlarını sosyal medyada paylaşan Boynukalın; son aylarda tepkilerin odağında yer almıştı. Profesör son olarak da amirallerin bildiri metni ile birlikte adının kimi iddialarda geçmesinden rahatsız olmuş ve istifa paylaşımında buna da değinmişti.

İSTİFASINI BU CÜMLELERLE AÇIKLAMIŞTI

Boynukalın'ın yayınladığı metinde şu ifadeler yer almıştı: "İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Kararımın bir sebebi de, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' hezeyanlarına meydan vermemektir."

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Boynukalın bugün de Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayıp şu paylaşımı yaptı: "Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal"