Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı

Son zamanlarda paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ve perşembe günü Ayasofya imamlığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tedavisinin evde devam ettiğini söyleyen Boynukalın, "Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah." mesajını paylaştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, perşembe günü görevinden ayrldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri dönen Boynukalın, bir açıklama yayınlayarak bu haberi duyurdu.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetleri, Merkez Bankası ve kurdaki dalgalanmalar hakkındaki yorumlarını sosyal medyada paylaşan Boynukalın; son aylarda tepkilerin odağında yer almıştı. Profesör son olarak da amirallerin bildiri metni ile birlikte adının kimi iddialarda geçmesinden rahatsız olmuş ve istifa paylaşımında buna da değinmişti.

İSTİFASINI BU CÜMLELERLE AÇIKLAMIŞTI

Boynukalın'ın yayınladığı metinde şu ifadeler yer almıştı: "İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Kararımın bir sebebi de, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' hezeyanlarına meydan vermemektir."

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Boynukalın bugün de Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayıp şu paylaşımı yaptı: "Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal"

Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı
Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç
Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç
Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya baş imamı istifa etti!
Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya baş imamı istifa etti!
Ayasofya imamı neden istifa etti, yerine kim geldi? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında?
Ayasofya imamı neden istifa etti, yerine kim geldi? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında?
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Bülent Ersoy Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Diego Gökhan Töre Necip Uysal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:42:01. #1.14#
title