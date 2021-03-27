Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Beraat Kandili sevinci
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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Beraat Kandili sevinci

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Beraat Kandili coşkusu yaşandı.

86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Beraat Kandili coşkusu yaşandı. Beraat Kandili için düzenlenen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayından önceki son kandil olan Beraat Kandili tüm yurttaki camilerde okunan dualarla kutlandı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazını müteakip düzenlenen Beraat Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında camide Kur-an ve ilahiler okunarak dualar edildi. Programa çok sayıda kişi katılırken, camiyi gezenler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ayasofya Camii'ne çocuğu ve eşiyle birlikte gelen Abdullah Ünal, "Bu mübarek gecenin feyzinden rahmetinden bereketinden tüm İslam aleminin yararlanmasını temenni ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah Beraat Kandili vesilesiyle bütün günahlarımızı affeder. Ayasofya Camii'ne daha önce gelmiştik ama çok kalabalıktı giriş yapamamıştık. Şimdi eşimle çocuğumla birlikte geldik bu mekanın feyzinden yararlanmak istedik" dedi.

Ayasofya'şa gelen Hüseyin Sağlam ise, "Berat Kandilinin bütün İslam alemine mübarek olsun. Böyle bir günde Allah'ım birliğimizi beraberliğimiz bozmasın, ülkemize zeval vermesin. Bütün Türkiye'nin en güzel şekilde Berat Kandilini gerçekleştirmesini istiyorum. Burada olmak ve namazımızı eda ediyor olmak ayrı bir huzur ve maneviyat veriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" diye konuştu.

(Furkan Tan/İHA)

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Beraat Kandili sevinci
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Beraat Kandili sevinci
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Beraat Kandili sevinci
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Beraat Kandili sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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