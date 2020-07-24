Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
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Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması Yunan basınında geniş yankı buldu. Yunan Kathimerini gazetesi, binlerce Müslümanın ilk cuma namazı için Ayasofya'ya geldiğini belirtirken, Yunan televizyonları ise "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
24.07.2020 17:20 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:30

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya, 86 yıl bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Uluslararası medya ise, Ayasofya'da kılınan ilk kez kılınan cuma namazı ilk haber olarak okuyucularına servis etti. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına en başından beri karşı olan Yunanistan'da ise televizyon kanallarında, "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı

"AYASOFYA'DA 86 YIL SONRA İLK KEZ NAMAZ KILINIYOR"

Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden ibadete açması dünya basınında bir numaralı gündem oldu. İngiltere'nin prestijli yayın kuruluşu BBC, İstanbul'un eski müzesinin bugün Müslümanlara kapılarını açtığını ve ilk cuma namazının kılınacağını bildirdi. Al Jazeera haber kanalı, Ayasofya'daki Cuma namazını hem Arapça hem İngilizce olarak canlı aktardı.

Al Jazeera, "Müslümanlar Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez namaz kılıyor" başlığıyla sunduğu haberde, yüz binleri bulan cemaate Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını aktardı.

Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı

YUNAN BASININDA DA İLK HABER OLARAK VERİLDİ

Yunan Kathimerini gazetesi, binlerce Müslümanın ilk cuma namazı için Ayasofya etrafında bir araya geldiğini internet sitesinde ilk haber olarak verdi. Kathimerini, haberinde Ayasofya'da cuma namazı kılmak isteyenlerin sabahın erken saatlerinde harekete geçtiğini ve kalabalığın tarihi yarımadaya polis kontrol noktalarından alındığını aktardı.

Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı

"İLK NAMAZA BİNLERCE İNSAN KATILDI"

Ayasofya'daki cuma namazını canlı blogla anbean aktaran To Vima gazetesi ise, "Erdoğan Ayasofya'da" başlığını kullandı. To Vima, "Ayasofya'nın içinde yüzlerce Müslüman var, diğerleri ise kutsal yapının önündeki meydanda" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da Kuran okumasını başlığına çeken Ethnos, "86 yıl sonra kılınan ilk namaza binlerce Müslüman katıldı" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN DEDİĞİNİ YAPTI"

Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu. Öte yandan, Yunanistan devlet kanalı ERT1 de Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medyaya yaptığı açıklamaları canlı yayınla ekrana getirdi.

Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı

Manşet

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