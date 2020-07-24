Ayasofya'da ilk Cuma Namazının kılınması Kula'da sevinçle karşılandı
Namaz kılan cemaatten görüntüler Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un açıklaması Kula Belediyesi ve vatandaşların dağıttığı ikramlardan görüntüler MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde Ayasofya'nın Cami olarak ilk Cuma Namazının kılınması ilçede sevinle karşılandı.
24.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:12
Namaz kılan cemaatten görüntüler
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un açıklaması
Kula Belediyesi ve vatandaşların dağıttığı ikramlardan görüntüler MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde Ayasofya'nın Cami olarak ilk Cuma Namazının kılınması ilçede sevinle karşılandı.
Kaynak: AA