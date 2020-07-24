Ayasofya'da ilk Cuma Namazının kılınması Kula'da sevinçle karşılandı
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Ayasofya'da ilk Cuma Namazının kılınması Kula'da sevinçle karşılandı

Namaz kılan cemaatten görüntüler Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un açıklaması Kula Belediyesi ve vatandaşların dağıttığı ikramlardan görüntüler MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde Ayasofya'nın Cami olarak ilk Cuma Namazının kılınması ilçede sevinle karşılandı.

24.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:12

Namaz kılan cemaatten görüntüler

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un açıklaması

Kula Belediyesi ve vatandaşların dağıttığı ikramlardan görüntüler MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde Ayasofya'nın Cami olarak ilk Cuma Namazının kılınması ilçede sevinle karşılandı.

Ayasofya'da ilk Cuma Namazının kılınması Kula'da sevinçle karşılandı

Kaynak: AA

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