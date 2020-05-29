Ayasofya'da Fetih Suresi okundu; Erdoğan da mealini okudu (1)
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Ayasofya'da Fetih Suresi okundu; Erdoğan da mealini okudu (1)

İSTANBUL'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu; Erdoğan da mealini okudu (1)
29.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:37
İSTANBUL'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla programa katılarak Fetih süresinin mealini okuduktan sonra bir konuşma yaptı. Ayasofya'nın dışına kurulan platformda ise Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gemileri karadan yürüttüğü rota ve surların yıkılışı fetih temalı ışık gösterisi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da fetih coşkusu temalı program düzenlendi. Daha sonra Ayasofya içerisinde Fetih suresi okunarak dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla programa katılarak Fetih süresinin mealini okuduktan sonra bir konuşma yaptı.Ayasofya'nın önüne kurulan platformda surların yıkılışı ve fetih temalı ışık gösterisi yapıldı. Ayasofya önündeki programa ise vatandaşlarını ilgisi büyük oldu. Türk bayrakları ile Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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