Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
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Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.

29.05.2020 22:18 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:23

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İSTANBUL - İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da program düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı. Program fetih suresinin okunmasıyla başladı. Fetih süresinin ardından dua edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetih Suresi'nin mealini okudu.

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

Kaynak: İHA

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