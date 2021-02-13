Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Taçlı yıldızımız" dediği Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2020'nin taçlı yıldızıdır" dediği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde restorasyon için kurulan dev iskele söküldü. Tüm ihtişamı ortaya çıkan Ayasofya, namaza gelen cemaatle birlikte eşsiz manzaraya sahne oldu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da kıldığı bir cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İSKELE KALDIRILDI

Bugün ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde restorasyon için kurulan dev iskele sökülünce yapının tüm ihtişamı ortaya çıktı. Üst katından çekilen görüntülerde Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı.

86 YIL SONRA CAMİ OLDU

86 yıl sonra 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. İskelenin kalkmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı.

İSKELE 2013'TE KURULMUŞTU

Restorasyonunun yapılabilmesi için 2013'ten bu yana kurulu olan dev iskelenin kaldırılmasıyla yeni çehresine kavuşan Ayasofya, cemaati ile birlikte eşsiz manzaraya sahne oldu.

İşte Ayasofya'nın mest eden görüntüleri:

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL COŞKUN