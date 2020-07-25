AYASOFYA CAMİİ ÖĞLE NAMAZINDA DOLDU TAŞTI
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AYASOFYA CAMİİ ÖĞLE NAMAZINDA DOLDU TAŞTI

Feridun AÇIKGÖZ / İstanbul DHAAyasofya Camii öğle namazında doldu.

25.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:58

Yüzlerce kişi namazını dışarıda kıldı

Yüksel KOÇ - Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul DHA

Ayasofya Camii öğle namazında doldu. Camiye sığmayanlar caminin dışında namazını kıldı.

Ayasofya Camii dün Cuma namazıyla ibadete açıldı. Camiye namaz kılmak isteyenlerin akını sürüyor. Bugün öğle namazında da cami doldu, taştı. İçeriye girip namaz kılamayanlar için caminin dışına halılar serildi. Yüzlerce kişi bu halıların üzerinde öğle namazını kıldı.

Kadınlar da içeride ve dışarıda kendilerine ayrılan yerlerde namaz kıldı.

AYASOFYA CAMİİ ÖĞLE NAMAZINDA DOLDU TAŞTI

Kaynak: DHA

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