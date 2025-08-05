Ayasofya Camii'nde ne oldu? Ayasofya'da kundaklama olayı nedir? - SON DAKİKA

Sosyal medyada dolaşıma giren bazı görüntüler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tarihi yapıyla ilgili paylaşılan kareler sonrası gözler yeniden Ayasofya'ya çevrilirken, "Ayasofya Camii'nde ne oldu?" sorusu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Peki, Ayasofya Camii'nde ne oldu? Ayasofya'da kundaklama olayı nedir? İşte ayrıntılar…

AYASOFYA'DA NE OLDU?

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 11 Temmuz gecesi saat 23.50 sularında yaşanan kundaklama girişimi paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, şapkalı bir kişi olarak tanımlanan M.G. isimli şahıs, camiye girdikten sonra rahlenin arkasındaki bazı kâğıtları ateşe verdi. Alevler kısa sürede halıya sıçradı ve yangın başladı. O esnada camide bulunan bir kadın durumu hemen görevli imama bildirirken, cemaatten bir kişi de yanan halıyı kaldırarak alevleri söndürdü. Yangın, büyük bir hasara yol açmadan kontrol altına alındı.

Ayasofya Camii'nde ne oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cami içerisinde inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüphelinin olayın ardından Sultanahmet Meydanı yönüne kaçtığı tespit edildi. Kısa sürede kimliği belirlenen M.G., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayasofya'da kundaklama olayı nedir

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "11.07.2025 saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca 13.07.2025 tarihinde tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi. Şüphelinin daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaydının bulunduğu da öğrenildi.