Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk iftar ezanı okundu
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Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk iftar ezanı okundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından 87 yıl sonra ilk iftar ezanı okundu.

11 ayın Sultanı Ramazan ayı bugün başladı. Her yıl yoğunluğun yaşandığı camilerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan'ın ilk günü az sayıda kişi vardı.

AYASOFYA'DA İLK İFTAR EZANI

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu. Minareden okunan ezan havadan da görüntülendi.

Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk iftar ezanı okundu

87 YIL SONRA İBADETE AÇILMIŞTI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 87 yıl sonra müze esaretinden kurtulup, 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılmıştı.

Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk iftar ezanı okundu
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk iftar ezanı okundu
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk iftar ezanı okundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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