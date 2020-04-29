Ayaş Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını sürdürüyor Ayaş İlçe Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ayaş İlçe Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların her türlü ihtiyacının evlerine kadar gidilerek karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Vefa Destek Grubunun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Herkes elini bir şekilde taşın altına koyuyor. Vefa Destek Grubumuzda bulunan arkadaşlarımız her gün yılmadan gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Vatandaşlarımız evde kalsın, biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA