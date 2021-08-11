Ayancık'ta sel mi oldu? Ayancık'ta sel mi var? Sinop Ayancık sel mi oldu?
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Ayancık'ta sel mi oldu? Ayancık'ta sel mi var? Sinop Ayancık sel mi oldu?

Ayancık'ta sel mi oldu? Ayancık'ta sel mi var? Sinop Ayancık sel mi oldu?
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Yurdumuzda son günlerde kuzey bölgelerde yoğun yağmur nedeniyle sel yaşanabiliyor. Bazı bölgelerde ise heyelan yaşanabiliyor. Sel olan bölgelerden birisi de Sinop Ayancık oldu. Peki, Ayancık'ta sel mi oldu? Ayancık'ta sel mi var? Sinop Ayancık sel mi oldu?

Sinop'ta etkili olan sağanak yağışta Ayancık Çayı taştı araçlar sel sularında sürüklendi. Bunun ardından vatandaşlar Ayancık son dakika haberlerini araştırmaya başladı. Peki, Ayancık'ta sel mi oldu? Ayancık'ta sel mi var? Sinop Ayancık sel mi oldu?

SİNOP'TA SEL Mİ OLDU?

Sinop'taki selde Ayancık Çayı taştı. Sinop'ta etkili olan sağanak yağışta Ayancık Çayı taştı araçlar sel sularında sürüklendi.

Sinop'ta gece boyunca etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Akarsuların debisinin yükselmesine ve taşmasına yol açan kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi.

AYANCIK'TA SEL Mİ OLDU?

Sinop'ta etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, Ayancık ilçesinde sele neden oldu.

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