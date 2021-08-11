Ayancık'ta sel mi oldu? Ayancık'ta sel mi var? Sinop Ayancık sel mi oldu?

Yurdumuzda son günlerde kuzey bölgelerde yoğun yağmur nedeniyle sel yaşanabiliyor. Bazı bölgelerde ise heyelan yaşanabiliyor. Sel olan bölgelerden birisi de Sinop Ayancık oldu. Peki, Ayancık'ta sel mi oldu? Ayancık'ta sel mi var? Sinop Ayancık sel mi oldu?