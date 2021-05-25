Ayaklarına çuval ipi dolanan leylek "Yaren"in yavrularına belediye ekipleri müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayaklarına çuval ipi dolanan leylek "Yaren"in yavrularına belediye ekipleri müdahale etti

Ayaklarına çuval ipi dolanan leylek 'Yaren'in yavrularına belediye ekipleri müdahale etti
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin yavrularının ayağına dolanan çuval ipi, ekipler tarafından yuvada çıkarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin yavrularının ayağına dolanan çuval ipi, ekipler tarafından yuvada çıkarıldı.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaren, Avrupa Leylek Köyleri Ağı üyesi Eskikaraağaç'a 10 yıldır ilkbaharda gelerek yuvasında yazı geçiriyor.

Belediye tarafından geçen sene yuvanın 7 gün 24 saat izlenebilmesi için kurulan kameralardan, Yaren'in yuvaya taşıdığı naylon çuvalın yavrularının ayağına dolandığını görenler durumu ekiplere bildirdi.

Harekete geçen belediye ekipleri, meraklı doğaseverlerin ekran başından izlediği operasyonla yavru leylekleri çuval iplerinden kurtardı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen doğa fotoğrafçısı ve Karacabey Belediye personeli Alper Tüydeş, sosyal medyadan durumun kendilerine iletilmesiyle ekiplerle harekete geçerek mahalleye gittiklerini belirtti.

Yuvayı kontrol ettiklerinde iki yavrunun ayağına iplerin dolandığını gördüklerini aktaran Tüydeş, şunları kaydetti:

"İpi asla kendi imkanlarıyla çıkaramazdı. Hemen dikkatlice müdahale edip yavrularını kurtardık. Anneleri de yuvaya geldi. Normal zamanda yuvaya müdahale etmiyoruz, yuvadaki kirlenme ve benzeri sorunlara ama burada olağanüstü bir durum olduğu için yuvaya çıkıp yavruların ayağındaki ipi kurtardık. Yoksa kangren olabilir veya ayağına takılan bu ipi çıkarmaya çalışırken yuvadan düşebilirdi. Bu tarz olumsuz durumlar yaşanmaması için müdahalede bulunduk ve başarılı da olduk."

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yıl Yaren leyleğin yavrularına verici takılacağını ve bu sayede büyüyen yavruların hangi ülkelere göç ettiğini de meraklılarına göstereceklerini duyurmuştu.

Ayaklarına çuval ipi dolanan leylek 'Yaren'in yavrularına belediye ekipleri müdahale etti
Ayaklarına çuval ipi dolanan leylek 'Yaren'in yavrularına belediye ekipleri müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Sedat Peker Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Evgar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayaklarına çuval ipi dolanan leylek "Yaren"in yavrularına belediye ekipleri müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:54:45. #1.14#

title