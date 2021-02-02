Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
02.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:55
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde ayakkabısında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde ayakkabısında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Otomobilde suç unsuruna rastlamayan polis, sürücü İ.H.D.'nin tedirgin davranışları üzerine üst araması yaptı. Aramada, İ.H.D.'nin ayakkabısının altına gizlenmiş 41 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, gözaltına aldığı İ.H.D.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN