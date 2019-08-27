Ayakkabı ihracatçıları Rusya pazarında büyüyecek

27.08.2019 12:19

Türkiye'nin deri ürünleri ihracatından yüzde 60'lık pay alan Ayakkabı sektörü, 2019 yılı için belirlediği 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Rusya'da, 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'na 19 firma ile katıldı.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'nda, Türk ayakkabı sektörü, 2020-21 sezonu ürünlerini sergileyecek.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Türk ayakkabı sektörünün Ocak – Temmuz dönemindeki ihracatının yüzde 5'lik artışla 600 milyon doları aştığı bilgisini veren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Rusya'nın en büyük ihraç pazarları olduğunu, Rusya'daki fuardan önemli ticari bağlantılarla yurda dönmeyi beklediklerini kaydetti.

Vizelerin kalkması ihracatçılarımıza avantaj sağlayacak

Rusya'ya seyahat edecek hususi pasaport sahibi ihracatçıların vize muafiyetine kavuştuğuna dikkati çeken Zandar, "İki ülke arasında siyasi ilişkilerin son yıllarda normalleşme sürecine girmesi ihracatçılarımızın lehine olacak. Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'na katılan ihracatçılarımızın yapacağı ticari bağlantılarla hedefimiz Rusya'ya 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz 425 milyon dolarlık ihracat seviyesine tekrar ulaşmak" diye konuştu.

Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'na, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Milli Katılım Organizasyonu ile; "Önder Ayakkabı, Rıfat Sarı Üç-El, Ripka Moda Ayakkabı, Tuverekli Ayakkabı, Zandar Dış Ticaret, M.B. Ayakkabı, Gündoğdular Deri Çanta, On-Ar Kalıp A.Ş., Topbaş Kundura, Pekmezciler Ayakkabı, Libero, Clovis, Pafi ve Estile" firmaları katılıyor.

Türkiye, 2019 yılının 7 aylık döneminde 998 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihraç ederken, ayakkabı sektörü 600 milyon dolarlık ihracatla deri ürünleri ihracatında aslan payını aldı. Deri ve postlar ihracatı 151,5 milyon dolar olurken, saraciye sektörünün ihracatı 136 milyon dolara ulaştı ve 110 milyon dolarlık ihracata imza atan deri konfeksiyon ihracatını geçti.

Deri sektörünün ihracatında Rusya, 106 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, Almanya 77 milyon dolarlık Türk deri ürünleri tercihi ile zirve ortağı oldu. İtalya ise; 74 milyon dolarlık tutarla listede üçüncü sıranın sahibi olmayı başardı.

Kaynak: Bültenler