Ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı halka olan güvercin bulundu
Haberler » Güncel » Ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı halka olan güvercin bulundu - Haber

Ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı halka olan güvercin bulundu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı yeşil halka bulunan posta güvercini bulundu.

02.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:24
Ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı halka olan güvercin bulundu

HAKKARİ'nin ilçesinde, ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı yeşil halka bulunan posta güvercini bulundu.

Yüksekova'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan beldesine bağlı Yaylacık mezrasında yaşayan İsmail Sağkul, evinin önünde uçmayan güvercin buldu. Aç ya da yaralı olduğunu düşündüğü güvercini alıp, evine götürdü. Beslediği güvercinin ayağında ise üzerinde 'Iraq Union 2017' yazan yeşil renkli bir halka olduğunu gördü. Soğkul, güvercinin Irak'tan gelmiş olabileceğini belirterek, "Kuş kaçmadığı için yaklaşıp, tuttum. Halkanın ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi besliyoruz, sahibi çıkarsa teslim ederiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler