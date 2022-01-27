Ayağına olta iğnesi batan yaralı kedi kurtarıldı - Haberler
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Ayağına olta iğnesi batan yaralı kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Ayağına olta iğnesi batan yaralı kedi kurtarıldı

Ayağına olta iğnesi batan yaralı kedi Ortaca Belediyesi Veteriner Sağlık Hizmetlerince yapılan ameliyatla kurtarıldı.

Ayağına olta iğnesi batan yaralı kedi Ortaca Belediyesi Veteriner Sağlık Hizmetlerince yapılan ameliyatla kurtarıldı.

Gölbaşı Mahallesi'nde ayağına olta iğnesi batan kediyi fark eden vatandaşlar durumu veteriner sağlık hizmetleri ekibine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları kediyi bakım evinde tedavi altına aldı. Anestezi uygulanan kedi ameliyata alındı. Başarılı operasyon ardından kedi bakım ünitesinde tedaviye alındı. Belediye Veteriner Hekimi Hamit Demir başarılı geçen operasyon ardından kedinin kısa sürede sağlığına kavuşacağını ve en kısa zamanda rahat bir şekilde yürüyebileceğini ümit ettiklerini söyledi. Haftada en az iki kez bu durumla karşılaştıklarını söyleyen Veteriner Hekim Demir, vatandaşların bu durumda duyarlı olmalarını istedi. - MUĞLA

Ayağına olta iğnesi batan yaralı kedi kurtarıldı

Ayağına olta iğnesi batan yaralı kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ortaca Belediyesi, Veteriner, kedi, Yerel, Haber

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