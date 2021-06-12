Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Yaşam

Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı Kırıkkale'de ağacın tepesinde ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ağacın tepesinde ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Yenidoğan Mahallesi Hüseyin Kahya Parkındaki ağacın tepesinde çırpınan ve mahsur kalan bir güvercin gören vatandaşlar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye arabasının merdiveni ile mahsur kalan güvercinin yanına yaklaştı. Ayağına ip dolanan güvercini kurtaran ekiplerin çalışmalarını çevredekiler de meraklı gözlerle izledi.

Ağaçtan indirilen güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarılması sonrası itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.

Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 12:40:22. #1.13#

title