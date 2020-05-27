Ayağı kırılan kadını, polis sırtında taşıdı (2) 'BENİ SIRTINA ALACAKLARI HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'Kentte, Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerindeki binanın 4'üncü katında yaşayan Saadet Çubukludere, evde ayağından rahatsızlanınca polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar tarafından, önce polis otosuna, sonra da tedavisinin ardından tekrar evine götürüldü.

'BENİ SIRTINA ALACAKLARI HİÇ AKLIMA GELMEZDİ' Kentte, Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerindeki binanın 4'üncü katında yaşayan Saadet Çubukludere, evde ayağından rahatsızlanınca polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar tarafından, önce polis otosuna, sonra da tedavisinin ardından tekrar evine götürüldü. Yürümekte zorluk çeken kadını sırtında taşıyan polis memurları Çubukludere'yi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Demirören Demirören Haber Ajansı'na yaşadıklarını anlatan Saadet Çubukludere (65), "Ben evde gezerken ayağımı burktum. Eşime söyledim. Eşim de emniyeti aradı. Allah razı olsun onlar da geldiler. Ben yürüyemiyordum. Asansörümüz yok, beni buradan indirdiler. Bizi hastaneye bıraktılar, 'tekrar ararsınız' dediler. Biz de aradık, geldiler. Tekrar beni sırtlarında 4'üncü kata çıkarttılar. Onlar benim bir kardeşim, evladım. Doktor, '3 ay yürümeyeceksin' dedi. Yine olsa yine polisi çağırırdım. Beni sırtına alacakları hiç aklıma gelmezdi. Sırtına aldığı zaman insan bir gururlanıyor. Onlar gitti gideli dua ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.'ÇOCUKLAR OLMADIĞI İÇİN POLİSİ ARADIM'Eşinin evde ufak bir kaza geçirdiğini ve onun için polisi aradığını ifade eden Ahmet Turan Çubukludere, "Eşim evde kaza geçirdi ve sancısı vardı. Ben de çocuklarım evde olmadığı için 155'i aradım. 112 belki gelmez diye polisi aradım. Onlar da geldiler, hastaneye götürdüler. Muayenemizi olduk tekrar getirdiler. 4'üncü kata da Samet ve Yücel sırtlarında çıkarttılar. Evimize bıraktılar. Allah razı olsun. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Böyle durumlarda birbirimize muhtacız. Biz de bu ihtiyacımızı bu şekilde gidermiş olduk" diye konuştu. Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Kaynak: DHA