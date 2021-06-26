Ayağa bile kalkamıyordu, tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı
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Ayağa bile kalkamıyordu, tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

- Ayağa bile kalkamıyordu, tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı Şiddetli ağrıları nedeniyle ayağa kalkamayan ve yürüyemeyen Iraklı kadın hasta, uygulanan tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı.

- Ayağa bile kalkamıyordu, tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı

SAMSUN - Şiddetli ağrıları nedeniyle ayağa kalkamayan ve yürüyemeyen Iraklı kadın hasta, uygulanan tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı.

Liv Hospital Samsun Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nden Doç. Dr. Ali Kemal Ulaş, yürüyemeyen Iraklı hastayı ayaklandırdı. Ağrıdan ayağa kalkamayan ve yürüyemeyen Iraklı Hamdiyah Jebur sağlığına kavuştu, ikinci gün yürümeye başladı.

Hasta ve tedavi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Kemal Ulaş, "Hasta bize bel, her iki bacakta ağrı ve yürüyememe şikayetiyle başvurdu. Hastaya yaptığımız tahliller ve çekilen filmler neticesinde hastamızın belinde omurga instabilitesi diye tabir ettiğimiz yürüme problemleri oluşturan bir rahatsızlık tespit ettik. Beraberinde bel kireçlenmesi ve bel fıtığı da mevcuttu. Hastaya mikro cerrahi yöntemle dinamik sistem enstrümantasyonu yaptık. Hem kireçlenmeyi hem bel fıtıklarını mikro cerrahi yöntemle temizleyip hareketli platin uygulamasıyla yani dinamik enstrümantasyon fiksasyon ameliyatı ile hastanın belindeki hareket bozukluğunu tedavi ettik. Bu şekilde hastayı 1 gün içerisinde ayaklandırdık. 2 gün içerisinde şikayetsiz, yürüyecek şekilde eve gitmesini sağladık" dedi.

"Yürümek, ayağa kalkmak imkansızdı"

Iraklı kadın hasta Hamdiyah Jebur ise "Öyle bir ağrıydı ki sanki bıçak saplanıyordu belime, bacaklarıma. Yürümek, ayağa kalkmak imkansızdı acıdan. Aldığım ilaçlar hiçbir şekilde fayda etmiyordu. Daha sonra doktorumuza ulaştık, sağ olsun yapılacak ameliyatı anlattı ve 'seni sağlığına kavuşturacağız, yürüyebileceksin' dedi. Ameliyat sonrası hemen ayağa kalktım. Bugün 2. Gün. Eskisi gibi yürüyebiliyorum, elhamdülillah ağrım yok. Doktorum Ali Kemal Bey'e ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)

Ayağa bile kalkamıyordu, tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı
Ayağa bile kalkamıyordu, tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı
Ayağa bile kalkamıyordu, tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı
Ayağa bile kalkamıyordu, tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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