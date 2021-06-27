Ay yıldızlı ekmekler büyük ilgi görüyor
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Ay yıldızlı ekmekler büyük ilgi görüyor

Ay yıldızlı ekmekler büyük ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fırın işletmecisi, ürettiği ay yıldızlı ekmeklerle vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı veriyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fırın işletmecisi, ürettiği ay yıldızlı ekmeklerle vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı veriyor.

Kdz. Ereğli'de fırın işletmeciliği yapan İsmail Özbek, üzerinde Türk bayrağının simgeleri olan ay ve yıldız bulunan ekmekler yaparak müşterilerine bu şekilde birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Türkiye'nin aynı anda birçok sorun ile mücadele ettiğini ifade eden Özbek, üzerinde ay ve yıldız bulunan ekmek yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Özbek, "Kdz. Ereğli'de yıllardır fırın işletiyorum. Bildiğiniz gibi ekmek, hemen hemen her gün evlerimize giren bir üründür. Bizler de çeşit çeşit ürettiğimiz bu ürün ile ülkemizin birçok sorunla aynı anda mücadele ettiği bu süreçte müşterilerimize bir mesaj vermek istedik. Malumunuz ülke olarak başta terör ve korona virüs olmak üzere birçok problem ile aynı anda mücadele ediyoruz. Bende bir esnaf olarak bu mücadelede halkımıza, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın üzerinde bulunan ay ve yıldızı ekmeklerimize işleyerek birlik ve beraberlik mesajı vermeye çalışıyorum. Ay yıldızlı ekmek çeşitlerimiz yoğun ilgi görüyor. Neden ürünlerimize ay ve yıldız işlediğimizi soran müşterilerimize de vermek istediğimiz mesajı sözlü olarak da ifade ediyoruz. Ben, Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğunuz müddetçe her türlü sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. İnşallah bu terör ve korona virüs belalarından da en kısa sürede kurtulacağız" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Ay yıldızlı ekmekler büyük ilgi görüyor
Ay yıldızlı ekmekler büyük ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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