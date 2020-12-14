Ay Köyü nedir? Ay'a şehir ne zaman kurulacak? Regolit nedir?

Avrupa Uzay Ajandı (ESA) uzay ve uzayda yaşam meraklılarını heyecanlandıracak bir haber yayınladı. Ay'da yaşam artık gerçek oluyor! Ayda yaşamaya başlayacak olan astronotların evlerinin nasıl görüneceğini paylaşan ajans milyonlarca insanın ilgisini çekti. Gelin "Ay Köyü" adının verildiği bu yaşam yeri nasıl görünecek bakalım!

Son yıllarda artan uzay ve uzayda yaşam meraklılarını daha da heyecanlandıracak bir haber European Space Agency(ESA) tarafından duyuruldu. "Ay Köyü" adının verildiği Ay'da yapılacak ilk yerleşim yeri olan bu köyde ilk olarak astronotlar yaşayacaklar. İleride neler olacak göreceğiz! Bu haber ile tüm dünyada milyonlarca insan uzayda yaşam hayalleri kurmaya başladı. Artık gerçekten bir yerleşim yeri planlanması, uzayda yaşam hayallerini güçlendirdi. İşte "Ay Köyü" ve Ay'a kurulacak şehrin detayları! Ay'a ne zaman şehir kurulacak ve ne zaman yerleşim başlayacak!

AY KÖYÜ NEDİR?

"Ay Köyü" Avrupa Uzay Ajansı yaniEuropean Space Agency (ESA) tarafından yeni duyurulan bir uzayda yerleşim projesi. Tüm dünyayı heyecanlandıran bu proje Ay'da yaşama başlayacak astronotların yerleşim yerlerini anlatıyor. Üstelik burada evler olacak! Ay'da evlerin nasıl olacağını hayal edemeyen milyonlarca kişi için ESA bir açıklama yaptı ve Ay'da yerleşimin detaylarını verdi. İşte Ay'da evler böyle görünecek!

AY'A ŞEHİR NE ZAMAN KURULACAK?

Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'nın yaptığı açıklamalar kapsamında 10 yıl içerisinde Ay'da yerleşimin başlaması planlanıyor. Buraya inşa edilmesi planlanan Ay Köyü'nde ilk olarak seçilmiş olan astronotlar yaşayacak. Birçok alanda araştırma yapan mühendisler ve bilim adamları bu aralar Ay'da buzları eriterek su elde etmek üzerinde çalışıyorlar. Daha sonra olayların nasıl seyredeceği herkes tarafından merak ediliyor!

AY'DA KURULACAK ŞEHİR VE AY'DAKİ EVLER

Geçenlerde NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) Ay'a yolculuk projesi olan Artemis için seçilmiş 18 kişiyi açıklamıştı. Bunun ardından bu astronotların nerelerde nasıl yaşayacakları merak ediliyordu. Bu astronotların Ay'da oluşturulacak "Ay Köyü"nde yaşayacakları duyurulduktan sonra diğer detaylar da merak edilmeye başlanmıştı. Ay'da inşa edilecek evlerin duvarlarının ve çatılarının "regolit" adında bir maddeden yapılacağı duyuruldu. Regolit sayesinde Ay'da silindir şeklinde koloniler oluşturulacak. Sayısı henüz açıklanmayan bu silindir koloniler ise Ay Köyü'nü oluşturacak. Bu Ay'da yaşam duyurusu insanlara uzay konusunda bir daha umut oldu!

REGOLİT NEDİR?

Ay Köyü için oluşturulacak evler daha doğrusu koloniler regolit maddesinden yapılacak. Uzun araştırmalar sonucunda bilim adamları en uygun maddenin regolit olduğuna karar vermişler. Bunun sebebi ise Regolit'ten yapılacak 1 metre derinliğindeki duvarlar ve çatıların radyasyona karşı koruyu olmasıdır. Ayrıca regolit sayesinde Ay'da astronotlar donma sıcaklığına karşı en iyi şekilde korunacak!