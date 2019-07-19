Ay'a inişin 50. yıldönümü: Tarihi uzay yarışının mihenk taşları

Ay'a inişin 50. yıldönümü: Tarihi uzay yarışının mihenk taşları

İnsanlık günümüzden tam 50 yıl önce NASA'nın Apollo 11 füzesinin başarılı bir şekilde Ay'a inmesiyle tarihi bir ana şahitlik etti.

Ay'a inişin 50. yıldönümü: Tarihi uzay yarışının mihenk taşları

İnsanlık günümüzden tam 50 yıl önce NASA'nın Apollo 11 füzesinin başarılı bir şekilde Ay'a inmesiyle tarihi bir ana şahitlik etti.

20 Temmuz 1969'da Dünya'nın uydusuna Amerikalı astronot Neil Armstrong ilk adımını atarken ünlü cümlesini kurdu: "İnsan için küçük, ama insanlık için büyük bir adım." Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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