Axios: "BAE, İsrail'in F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından ABD-İsrail-BAE toplantısını iptal...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Axios: "BAE, İsrail'in F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından ABD-İsrail-BAE toplantısını iptal...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail ve ABD ile cuma günü yapılacak üçlü toplantıyı iptal ettiği öne sürüldü.

Axios:
24.08.2020 21:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:37

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail ve ABD ile cuma günü yapılacak üçlü toplantıyı iptal ettiği öne sürüldü.

Axios internet sitesinin konuyla ilgili 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ile BAE arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" yönelik varılan anlaşmanın ardından, BAE'den sürpriz bir adım geldi.

BAE, Netanyahu'nun ABD ile BAE arasındaki F-35 konusunda yapılacak bir anlaşmaya karşı çıkmasının ardından, cuma günü yapılacak İsrail-ABD-BAE üçlü toplantısını iptal etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın İsrail ve BAE'li mevkidaşlarını BM'de bir toplantıya çağırdığını anımsatan kaynaklar, Netanyahu'nun F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından BAE'nin İsrail'e bir mesaj göndermek için bu toplantıyı iptal ettiğini belirtti.

Kaynaklar, toplantının iptaline ilişkin Craft ve Beyaz Saray'ı bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD'nin BAE'ye F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı satışının önünün açıldığını yazmıştı.

Söz konusu haberlerin ardından 18 Ağustos'ta İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır." ifadesine yerilmişti.

Pompeo, BAE'ye F-35 satışı için açık kapı bıraktı

Öte yandan bugün İsrail'de bir araya gelen Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ortak basın toplantısında F-35 konusu gündeme gelmişti.

Pompeo ise BAE'ye F-35 satışına açık kapı bırakarak,"ABD'nin (İsrail'in) niteliksel askeri üstünlüğüne ilişkin yasal bir zorunluluğu var ve buna uymaya devam edeceğiz. Ancak BAE ile de 20 yıldan fazla güvenlik ilişkimiz var. BAE'ye askeri yardım yaptık ve İran tehdidine karşı halkını koruması için BAE'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Ekonomi
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
11 yıl sonra aynı yerde ikinci kez cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandı Güncel
11 yıl sonra aynı yerde ikinci kez cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandı
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Antalya'da bir kişi, parkın ortasında kadını yere yatırıp darp etti! O anlar kameraya yansıdı
Antalya'da bir kişi, parkın ortasında kadını yere yatırıp darp etti! O anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi yolcu otobüsünde yakalandı
Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi yolcu otobüsünde yakalandı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü
Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir Sertab Erener
Spor Caner Erkin Fatih Terim Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: Axios: "BAE, İsrail'in F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından ABD-İsrail-BAE toplantısını iptal... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 21:40:34. #1.14#
title