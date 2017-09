Axa'dan Müşteri Merkezli İnovasyon Atağı

AXA Sigorta, inovasyon öncelikli dijital dönüşümünü ve bu dönüşümün Türkiye'deki çalışmalara yansımalarını düzenlediği basın toplantısı ile anlattı. Toplantıda konuşan Axa Sigorta'nın Türkiye yetkilileri bu dönüşümün merkezinde müşterilerinin değişen istek ve beklentilerinin olduğunu ifade etti.



İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen toplantıda Axa'nın iletişimden pazarlamaya, teknolojiden süreç yönetimine kadar hayata geçirdiği yenilikçi projeler ve son kampanyası "Dert Varsa Derman AXA" tüm detaylarıyla paylaşıldı. Axa Sigorta Türkiye CEO'su Guillaume Lejeune, Axa Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek, Axa Sigorta Teknik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Yavuz Ölken'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, "Dert Varsa Derman AXA" iletişim kampanyasının ana karakterine hayat veren oyuncu Gürgen Öz de yer aldı.



"RİSK VE ÇÖZÜMDEKİ EVRİM SEKTÖRÜ DEĞİŞTİRİYOR"



İklim, teknoloji ve bilgi güvenliği gibi alanlarda hayatımıza yeni giren risk tanımlarıyla birlikte sigorta sektörünün çehresinin hızlı bir şekilde değiştiğini dile getiren Axa Sigorta Türkiye CEO'su Guillaume Lejeunebu değişikliğe paralel olarak risklerin de tanımının evrildiğini söyledi. Teknolojideki olumlu gelişmelerin bir yanda ellerini güçlendirdiğini belirten Lejeune, "Her zaman bu gelişmelerin ön saflarında yer almak istiyoruz. Bizim için yenilikçilik çok önemli. Tüm gelişmeleri yakından takip edip, müşterilerimiz yakın ilişkiler kurarak adımlarımızı atıyoruz" dedi. Müşteri görüşlerine ve şeffaflığa da büyük önem verdiklerini aktaran Lejeune, Haziran ayından bu yana müşterilerinin ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerini web sitelerinde bağımsız bir değerlendirme altyapısı olan eKomi aracılığıyla paylaştıklarından bahsetti. Müşteri odaklı bu çalışmalarıyla onlardan tam not aldıklarını da söyleyen Lejeune, "Axa Sigorta müşterilerinin 2016 rakamlarına göre memnuniyet oranı yüzde 85,2 seviyesinde ve pazarda en çok tavsiye edilen şirketiz. Öte yandan marka bilinirliği açısından da yüzde 42 ile müşterilerin aklına gelen ilk sigorta markasıyız" diye konuştu.



"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"



Türkiye'de sigortalılık oranlarının düşüklüğüne de dikkat çeken Lejeune, sigorta güvencesinin ekonomiye olan katkısının da altını çizdi. "Dünyada ortalama sigortalılık oranı 8.8 seviyelerinde iken Türkiye'de bu oran 1.55" diyen Lejeune, "Axa Sigorta olarak iletişim dilimiz, müşteri odaklı inovasyon çalışmalarımız ve gelecek trendlerini belirleyecek teknoloji çalışmalarımızla bu oranın artışına katkı sağlamayı hedefliyoruz çünkü bu artış beraberinde sosyal ve ekonomik kazanımlar da getirecek. Bu anlamda ürünlerimizi yerel bazda zenginleştirmeye de devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar müşterilerimize kişiselleştirilebilen esnek ürünler de sunacağız" diyerek sözlerini sürdürdü. Lejeune ayrıca Türkiye'nin dinamik ve genç demografik yapısı ve gelişime açık olması sebebiyle Axa için büyük önem taşıdığını ve Türkiye'ye yatırım yapmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.



"DERT VE DERMANIN TANIMI DEĞİŞİRKEN BAŞARI İNOVASYONDA"



Dünyanın içinden geçtiği dönüşümün, yaşam biçimlerindeki değişikliklerin ve yeni neslin beklentilerinin sigorta sektörünü de kökten etkilediğini belirten Axa Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek ürün ve hizmetlerinin yanı sıra tüm iletişim faaliyetlerini de yenilikçi bir bakış açısı ile ele aldıklarını söyledi. "Dert ve dermanın tanımı artık değişti" diyen Özer Şimşek, yaşanan tüm sosyal değişimleri ve müşteri taleplerini yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürme becerisine sahip olduklarını ifade etti. Artık pazarda birbirinden çok farklı özelliklere sahip tüketici profilleri ve nesillerin bir araya geldiğini dile getiren Şimşek, "Dolayısıyla bu farklılardan elde ettiğimiz iç görülerle çeşitlenen ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler bulmak önceliğimiz. Ayrıca anlık değişimlere de anında uyum sağlayabilecek esnek bir yapıda çalışıyoruz" dedi.



"SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ DİJİTAL TRENDLER BELİRLEYECEK"



Axa'nın dijital vizyonunu daha detaylı bir şekilde anlatan Axa Sigorta Teknik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Yavuz Ölken de Axa'nın 8 yıldır dünyanın en değerli sigorta markası seçilmesinin en önemli sebebinin girişimci ruhları ve inovatif yaklaşımlarının yanı sıra dijital dönüşüm kararlılıklarının olduğunu söyledi. Yakın dönemde öne çıkan ve sigorta sektörünün geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rolü oynayacak dijital ve teknolojik gelişmelere de değinen Ölken, önümüzdeki günlerde yapay zeka, blockchain, nesnelerin interneti, endüstri 4.0 ve giyilebilir teknolojiler gibi alanlarda attıkları adımlarla liderliklerini koruyacaklarını belirtti. Ölken son olarak, "Yapay zeka konusunda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle büyük veriyi analiz ederek tüm karar destek sistemlerimizin temel unsuru haline getiriyoruz. Blockchain de günümüzde önemi her geçen gün artan bilgi güvenliği için faydalandığımız değerli bir mimari yapı olacak. Yükselen trend nesnelerin interneti ile ilgili ise çok yakında hayata geçireceğimiz ve dünyanın önde gelen şirketleriyle iletişim halinde olduğumuz projelerimiz var" ifadelerinde bulundu.



"MÜŞTERİLERİMİZİN ELEŞTİRDİĞİ NOKTALAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Toplantının ardından DHA'nın sorularını yanıtlayan Özer Şimşek, Türkiye'de sigortacılığın istenilen düzeyde olmadığını belirterek, "Kişi başına düşen primde 160 dolar ve sigortalılık oranı da gayrisafi yurtiçi hasıla ile bakıldığında yüzde 1.55 civarında. Batıyla kıyaslandığında gerideyiz ama ben bu farkındalığın her gün arttığını düşünüyorum. Özellikle iklim değişikliklerinin bir sonucu olarak yaşanan doğal afetler sigortaya olan gereksinimi her geçen gün biraz daha arttırıyor. Deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Dolayısıyla ben zamanla sigortaya olan talebin giderek artacağı kanısındayım" dedi.



Müşterilerinden gelen tüm görüşleri internet siteleri üzerinden paylaşmaları hakkında konuşan Şimşek, "Biz Axa Sigorta'dan hasar hizmeti almış müşterilerimizi telefonla arayarak hizmetten duydukları memnuniyeti puanlamalarını istiyoruz. Bu skoru verdikten sonra varsa bir yorumları onları da ilave ediyoruz. Bunları da internet sitemizde yayınlıyoruz. Yorumları yayınlama işini bağımsız bir kuruluş aracılığıyla yapıyoruz bu açıdan güvenilirliğini de hizmeti aldığımız firma bize sağlamış oluyor. Yorumlara baktığımızda 4.3'lük bir skor var bu da yüzde 85'in üzerinde bir memnuniyet anlamına geliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Burada esas odaklandığımız nokta müşterilerimizden eleştiri alan noktaları nasıl iyileştirebiliriz, onların yaşamlarına nasıl değer katabiliriz bunlara bakıyoruz" diye konuştu. - İstanbul