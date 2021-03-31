Avusturyalı müzik öğretmeninden sağlık çalışanlarına Mehter marşlı moral videosu

Avusturyalı müzik öğretmeninden sağlık çalışanlarına Mehter marşlı moral videosuADİL ELMAS ? Avusturya (DHA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türk işletmeci Murat Yoldaş'ın oto tamir bakım servisinde koronavirüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanları için çekilen klipte Avusturyalı...

Avusturyalı müzik öğretmeninden sağlık çalışanlarına Mehter marşlı moral videosu

ADİL ELMAS ? Avusturya (DHA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türk işletmeci Murat Yoldaş'ın oto tamir bakım servisinde koronavirüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanları için çekilen klipte Avusturyalı müzik öğretmeni Cambensy Tobiaç Mehter marşısı çaldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türk işletmeci Murat Yoldaş'ın oto tamir bakım servisinde koronavirüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanları için klip çekildi. Klipte Avusturyalı Avusturyalı Müzik Öğretmeni Cambensy Tobiaç ve müzisyen Osaragi Yumiko da yer aldı. Hazırlanan klibin amacının Kovid-19 salgınının birinci yılında salgında ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına moral vermek olduğu kaydedildi. Avusturyalı müzik öğretmenleri tarafından trompet ve org eşliğinde hazırlanan videoda, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Rondo Alla Turca K311 (Türk Marşı) ve Mehter Takım Marşlarından 'Ceddin Deden' eserleri yer aldı.

MÜZİK ÖĞRETMENİ MÜŞTERİSİ İLE KLİP

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan ve 20 yıldır ülkede oto tamir bakım servisi işletmeciliği yapan Murat Yoldaş, 'Koronavirüs salgınında fedakarca çalışan sağlık çalışanları için bir moral videosu yaptık. Bu videoda Bay Cambensy ile beraber Mozart ve Mehter marşından 2 eser çaldık. Kendisi benim 14 yıldır müşterim. Buradan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

"TÜRKLER EN İYİ DOSTLARIM"

Avusturyalı müzik öğretmeni Cambensy Tobiaç ise, yaklaşık 15 yıldır tanıdığı Türk gurbetçi Murat Yoldaş ile harika bir dostluk kurduğunu ifade ederek, " Oto tamirde salgında mücadele eden sağlık çalışanları için klip hazırlamaya karar verdik. Türk marşı da çaldım.Türk insanı her zaman çok yardımsever olarak tanıdım. Türkler en iyi dostlarım diyebilirim. Avusturya'da ve Türkiye'de yaşayan Türk dostlara selamlar" dedi. Hazırlanan klip ise ülkede viral oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı