Avusturyalı Bakan Karoline Edtstadler: Türkiye AB'ye şantaj yapamaz

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bugün Lefkoşa'da yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Avusturya'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler, Türkiye'yi mülteci akınını AB'ye karşı baskı aracı olarak kullanmakla suçladı. AB'yi de başka bir ülkenin şantaj yapmasına izin vermemesi yönünde uyaran Edtstadler, "Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz. Ne Türkiye ne Belarus ne de dünyanın başka bir ülkesi" dedi.

AB'YE ORTAK HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI YAPTI

Göç akınıyla kaynağında, yani göçün geldiği ülkelerle göçmenlerin transit geçtiği ülkelerde, başa çıkmak gerektiğini savunan Edtstadler, AB'ye ortak harekete geçme çağrısı yaptı. Avusturya'nın 2015'ten bu yana 120 binden fazla göçmen kabul ederek büyük bir yük kaldırdığını söyleyen Avusturyalı bakan, daha fazla göçmen kabul etmeyecekleri mesajı vererek göçmenlerin entegrasyon sorunlarıyla bugün hâlâ uğraştıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE'YE MALİ YARDIMLAR KESİLSİN"

Hristodulidis de nüfusa oranla en fazla göçmen alan AB ülkesi olduklarını belirterek bu kişilerin yüzde 80'inin ya Türkiye üzerinden ya da Kuzey Kıbrıs'tan geldiklerini vurguladı. Türkiye'yi göçmenleri kasıtlı olarak Kıbrıs'ın güneyine göndermekle suçlayan Hristodulidis, "Türkiye'nin AB'den siyasi kazanımlar elde etmek için insanları araçsallaştırmasının üzücü bir siyaset" diye konuştu.

Hristodulidis, Türkiye'nin AB ile imzaladığı 2015 tarihli mülteci mutabakatında öngörüldüğü gibi mülteci akınını durdurmadığını belirterek Türkiye'ye yönelik mali desteğin de kesilmesini istedi. Hristodulidis, "Avrupa Birliği olarak tepki vermemiz ve net bir mesaj göndermemiz gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'DE RESMİ RAKAMLARA GÖRE 3,5 MİLYON SURİYELİ BULUNUYOR

Resmi rakamlara göre 3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, en çok göçmen alan ülkelerin başında geliyor. Afganistan'daki Taliban yönetiminin de yeni bir göç akınına yol açması hem AB'de hem de Türkiye'de büyük bir endişe kaynağı.

Deutsche Welle - Son Dakika Haberleri