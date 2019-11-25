Avusturya polisi, soruşturma açtığı aşırı sağcı partinin Alpler'de gizlediği külçe altınları buldu
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Avusturya polisi, soruşturma açtığı aşırı sağcı partinin Alpler'de gizlediği külçe altınları buldu

Avusturya Özgürlükler Partisi’nin (FPÖ) eski lideri ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan bir aramada önemli miktarda altın külçesi bulundu.

25.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:24
Avusturya polisi, soruşturma açtığı aşırı sağcı partinin Alpler'de gizlediği külçe altınları buldu

Özgürlükler Partisi'nin (FPÖ) eski lideri ve eski Heinz hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan bir aramada önemli miktarda altın külçesi bulundu.


Aşırı sağcı FPÖ yönetimi, Avusturya'nın İtalya ile sınırındaki Alp Dağları bölgesinin Tyrol kasabasındaki bir konukevinde bulunan külçe altınların, 2008 yılındaki mali krizin ardından yatırım için parti adına alındığını kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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