Avusturya'nın 'popüler' kasabası Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor
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Avusturya'nın 'popüler' kasabası Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor

Avusturya'nın Dağlık Salzkammergut bölgesindeki 780 nüfuslu bu küçük kasaba, özellikle kış aylarında yaşanan turist akınını frenlemek adına bir dizi önlem almaya hazırlanıyor.

20.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:02
Avusturya'nın 'popüler' kasabası Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor

'nın son yıllardaki en 'popüler' kasabası Hallstatt yoğun ilgisinden şikayetçi.


Avusturya'nın Dağlık Salzkammergut bölgesindeki 780 nüfuslu bu küçük kasaba, özellikle kış aylarında yaşanan turist akınını frenlemek adına bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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