29.10.2019 01:10

- Avusturya'da Türk kuyumcu 1 dakika içinde soyuldu

Türk kuyumcuya 80 bin euroluk zarar

VİYANA - Avusturya'da kuyumcu dükkanı olan Tahsin Atabey, bir gece yarısı 1 dakika 33 saniye içinde soyuldu.

Avusturya'da yaşayan ve kuyumcu dükkanı bulunan Tahsin Atabey, Cuma gecesi soyuldu. Kapının kilidini kırarak içeri giren hırsızlar, vitrin camlarını kırarak altınları alıp olay yerinden uzaklaştı. İçeriye giren iki hırsız 1 dakika 33 saniye içinde dükkan sahibine yaklaşık 80 bin Euro maddi zarar verdi. Kaçarken yaklaşık 500 metre boyunca altınların bir kısmını düşüren hırsızlar sırra kadem bastı.

Hırsızların görüntülerinin olduğunu ifade eden kuyumcu Atabey, "Ama kendilerine ulaşılamadı" dedi. Mağdur olduğunu ifade eden Atabay, "Yaklaşık 80 bin Euro diyerek sigorta şirkete bildirdik. Mağdur durumdayız. Polisten gelecek sonuçları bekliyoruz. Ne kadar altın bozdurdular, ne kadar ellerinde var. İyi haberler bekliyoruz. Aksi takdirde çok büyük maddi zarar içerisine gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamera görüntülerinde dükkana 2 kişinin girdiğini söyleyen Atabey, "Önce kapıyı açıyorlar. Belli bir müddet sonra içeri giriyorlar. Hızlı bir şekilde vitrin camlarını kırmaya çalışıyorlar. İçeriyi hızlı şekilde boşaltıyorlar. Yüzükleri, küpeleri, kasada bulunan altınların büyük bölümünü boşaltıyorlar. Polisin intikal etmesi 6 dakika sürüyor. Yedinci dakikada ben intikal ettim. Üçüncü bir kişinin ileride beklediğine kanaat getirdik. 500 metre koşmuşlar koşarken de altınları dökmüşler. Görüntüleri var ama kendilerine ulaşamadık şu an" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA