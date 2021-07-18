Son dakika... Avusturya'da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı
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Son dakika... Avusturya'da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: - Avusturya'da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bir kasaba sular altında kalırken, birçok yerleşim bölgesi selden etkilendi.

- Avusturya'da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı

VİYANA - Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bir kasaba sular altında kalırken, birçok yerleşim bölgesi selden etkilendi.

Avusturya'da hafta içi yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından etkili olan şiddetli yağışlar Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde sel felaketine yol açtı. Hallein, Mittersill, Thalgau, Eugendorf ve Grogmain gibi yerleşim bölgelerinde sel meydana geldi. Yağışlardan en çok etkilenen Hallein kasabası sular altında kaldı. Kasabada sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sokaklarda meydana gelen sel baskınında sel sularına kapılan bir kişi çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Avusturya Sivil Savunma merkezi tarafından alarm verilerek halkın evlerinde kalması, garajlara ve mahzenlere girmemesi, nehirlerden uzak durması çağrısı yapıldı. Cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Sel felaketinden zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Avusturya'da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı
Son dakika... Avusturya'da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı
Son dakika... Avusturya'da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı
Son dakika... Avusturya'da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Avcı

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