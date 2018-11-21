Avusturya'da Okullarda Başörtüsü Yasağı Hazırlığı

ULAŞTIRMA Bakanı Norber Hofer, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısına hükümetin ilkokullarda başörtüsü yasağını hayata geçirmek için hazırladığı yasa tasarısının muhalefet partilerine gönderildiğini söyledi. Hofer, muhalefetle yasaya ilişkin mecliste yapılacak oylama öncesi herhangi bir pazarlığın yapılmayacağını belirterek, "Muhalefeti yasa tasarısı lehinde oy kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Söz konusu tasarı, ülkedeki özel okullar dahil bütün ilkokullardaki öğrencilerin 10 yaşına kadar başörtüsü takmasını yasaklıyor. Yasağın hayata geçmesi durumunda, yasaya aykırı davranan velilerin 440 euroya kadar para ya da 2 hafta hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasa tasarısı meclisten geçerse 2019'da yürürlüğe girecek.

MUHALEFET TEPKİLİ

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi, (NEOS) yasa tasarısının kapsamlı şekilde ele alınarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Hükümet, meclisin üçte iki oy çoğunluğunu alarak yasa tasarısını anayasa hükmü olarak hayata geçirmeyi hedefliyordu ancak muhalefetin yaklaşımı nedeniyle tasarının yalnızca koalisyon ortaklarının oylarıyla meclisten geçmesi planlanıyor.

ZORLA ÇIKARTILMASINA KARŞIYIZ

Avusturya'da yaşayan Müslüman toplumu başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum örgütü, gazeteci ve aktivist, başörtüsü yasağına tepki göstererek aşırı sağcı koalisyon hükümetini, Müslüman çocukları üzerinden ülkenin temel sorunlarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

Avusturya İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun, tasarıya tepki göstererek, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın hükümet politikalarının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekti. Hükümetin kız çocukları üzerinden popülist politikaları hayata geçirmeye çalıştığını vurgulayan Olgun, "Bir genç kızın başörtüsü takmaya zorlanmasına karşı olduğumuz gibi başörtüsünü çıkartmaya zorlanmasına da aynı şeklide karşıyız" dedi.

Müslümanlara yönelik popülist ve kamplaştırıcı politikaların birlikte yaşama yarar sağlamayacağının altını çizen Olgun, "Hükümetin (diğer dini gruplara oranla) Müslümanlara yönelik eşit olmayan muamelesi kabul edilemez" dedi. Olgun, olası bir başörtüsü yasağı karşısında hukuki adamların atılacağını belirtti.