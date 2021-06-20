Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltında tutulduğu Avusturya'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç başlatıldı.

Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltında tutulduğu Avusturya'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç başlatıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirinin konuya ilişkin sorularına verdiği yanıtta, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'ın dün başkent Viyana'ya 250-260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alınarak, Viyana'ya getirildiğini söyledi.

Büyükelçi Ceyhun, Korkmaz'ın şu an Viyana Eyalet Ceza Mahkemesinde tutulduğunu belirterek, "Kural gereği 48 saat içerisinde hakim karşısına çıkartılması gerektiğinden büyük bir ihtimalle yarın da hakim karşısına çıkacak." dedi.

Dışişleri Bakanlığından alınan talimat doğrultusunda gerekeni yaptıklarını vurgulayan Ceyhun, "İade işlemleriyle ilgili süreci başlattık." ifadesini kullandı.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Güvenlik Kamera kayıtlarından tespit edilmişti.

Korkmaz, dün Avusturyalı yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı.

Operasyon

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı
Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı
Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı
Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı
Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Son Dakika! Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başladı
Son Dakika! Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için süreç başladı
Veyis Ateş'ten 'ses kaydı' açıklaması: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık
Veyis Ateş'ten "ses kaydı" açıklaması: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık
Veyis Ateş'in 'Yok' dediği Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş'in "Yok" dediği Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Tuğba Coşkun Rafet El Roman Bergüzar Korel
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 17:51:35. #1.15#

title