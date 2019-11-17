Avustralyalı ünlü sporcu: Orman yangınlarının nedeni eş cinsel evlilik yasası

17.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:48

Avustralyalı ünlü rugby oyuncusu Israel Folau, ülkeyi vuran aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklığın sebebi olarak eş cinsel evliliklerin ve kürtajın yasallaşmasını gösterdi.



Dindar kimliğiyle tanınan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle takımından atılan sporcu, başkent Sidney'de bir kilisenin pazar ayininde konuşma yaptı. Euronews.com'da Görüntüle