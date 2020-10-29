Avustralyalı muhabirin suratına yayın sırasında kuş çarptı

Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod'un yüzüne canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada kuş çarptı.

Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod'un yüzüne canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada kuş çarptı.

Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod canlı yayın sırasında talihsiz kaza geçirdi. McLeod'un yüzüne akşam bülteni için canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada kuş çarptı. O anlar canlı yayın esnasında ekrana yansıdı. McLeod'a çarpan kuşun türünün saksağan olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı