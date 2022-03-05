Avustralya ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Avustralya'da son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken 56 kişi öldü.

Ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 411'e yükseldi.

Bugüne kadar 2 milyon 970 bin 249 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Avustralya'da 214 bin 430 aktif vakadan, 144'ü yoğun bakımda olmak üzere 1897 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 93,70 ve üçüncü dozunu yaptıranların oranı da yüzde 54,06.

Yeni Zelanda'da 5 kişi daha öldü

Yeni Zelanda'da son 24 saatte 5 kişinin daha ölmesiyle, salgının başlangıcından bu yana virüsten toplam can kaybı 68'e çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 833 kişinin virüse yakalandığı ülkede, bugüne kadar 207 bin 562 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Resmi verilere göre 167 bin 919 aktif vakanın bulunduğu Yeni Zelanda'da, hastanelerdeki 597 kişiden 10'u yoğun bakımda bulunuyor.

Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfuslu Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 72'si de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.