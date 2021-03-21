Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti sele teslim oldu

Avustralya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel, Yeni Güney Galler eyaletini vurdu.

Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, özellikle Sydney'in batısının son 50 yılın en şiddetli sel felaketiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Yüzlerce kişinin sellerden kurtarıldığını kaydeden Berejiklian, eyalette Penrith kenti, Jamisontown bölgesi ve Mulgoa'nın bazı kesimleri için "tahliye emri" verildiğini kaydetti.

Yeni Güney Galler eyaletinde sel, bazı yerleşim bölgelerini su altında bırakırken, enerji nakil hatları zarar gördü. Bölgede alçak bölgelerde yaşayanlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Yetkililer, yağışlı havanın hafta ortasına kadar sürmesinin beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik