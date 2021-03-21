Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti sele teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti sele teslim oldu

21.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:47
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti sele teslim oldu

Avustralya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel, Yeni Güney Galler eyaletini vurdu.

Avustralya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel, Yeni Güney Galler eyaletini vurdu.

Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, özellikle Sydney'in batısının son 50 yılın en şiddetli sel felaketiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Yüzlerce kişinin sellerden kurtarıldığını kaydeden Berejiklian, eyalette Penrith kenti, Jamisontown bölgesi ve Mulgoa'nın bazı kesimleri için "tahliye emri" verildiğini kaydetti.

Yeni Güney Galler eyaletinde sel, bazı yerleşim bölgelerini su altında bırakırken, enerji nakil hatları zarar gördü. Bölgede alçak bölgelerde yaşayanlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Yetkililer, yağışlı havanın hafta ortasına kadar sürmesinin beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Ali Sunal Aleyna Tilki Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti sele teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:48:05. #1.15#
title