Avustralya'nın Victoria eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı başladı
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı başladı

13.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:44
Avustralya'nın Victoria eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı başladı

Avustralya'nın en kalabalık ikinci eyaleti Victoria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 5 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Avustralya'nın en kalabalık ikinci eyaleti Victoria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 5 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ülke basınındaki haberler göre, Victoria eyaleti sağlık yetkilileri eyalette aktif Kovid-19 vaka sayısının 20'ye çıktığını bildirdi.

Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Victoria'da sokağa çıkma yasağının başladığını belirterek, Başbakan Scott Morrison'ın Melbourne'e yapılacak uluslararası uçuşların çarşambaya kadar durdurulmasına karar verdiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kararına göre, kişilerin alışveriş, egzersiz ve iş ihtiyaçları dışında evde kalması, evlerinden 5 kilometreden fazla uzaklaşmaması, bir araya gelmemesi gerekiyor. Halka açık yerlerde maske takmak zorunlu hale gelirken, ibadethaneler ve bazı alışveriş merkezleri kapalı olacak.

Öte yandan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 5 gün seyircisiz oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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