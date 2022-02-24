Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

AA, Recep Şakar - Güncel
 - Güncelleme:
Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Flinders Tren İstasyonu, Federasyon Meydanı ve bazı köprüler Ukrayna'ya destek vermek amacıyla Ukrayna bayrağındaki sarı ve mavi renklerle ışıklandırıldı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Flinders Tren İstasyonu, Federasyon Meydanı ve bazı köprüler Ukrayna'ya destek vermek amacıyla Ukrayna bayrağındaki sarı ve mavi renklerle ışıklandırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınayan Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'ün merkezinin bu ülkeye destek vermek amacıyla sarı mavi renklerle donatılacağını açıklamıştı.

Başbakan'ın açıklamasının ardından havanın kararmasıyla Melbourne'un sembolik ve tarihi binalarından Flinders Tren İstasyonu'nun yanı sıra Federasyon Meydanı ve havalimanından şehre bağlantıyı sağlayan otoyol sarı mavi renklerle ışıklandırıldı.

Işıklandırmanın Ukrayna'ya destek vermek amacıyla her gece açık kalacağı bildirildi.

Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

AA / Recep Şakar - Güncel

Avustralya, Ukrayna, Rusya, Tren, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title