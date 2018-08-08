Avustralya'nın En Büyük Nüfüsa Sahip Eyaletinin Tamanında Kuraklık Hakim

Avustralya'nın en büyük nüfusa sahip eyaleti New South Wales'in tamamında kuraklık yaşandığı belirtildi.

Güney yarımküredeki ülkede yağışsız geçen kış ayları, Doğu Avustralya'da bu zamana dek görülen en kötü kuraklığa neden oldu.

New South Wales, ülkenin tarımsal üretiminin dörtte birini karşılıyor. Eyaletin tamamında resmen kuraklık bölgesi ilan edildi.

Eyalet yönetimi ve federal hükümet acil yardım için 430 milyon dolarlık fon sağladı.

Paranın, ürün yetiştiremeyen çiftçilere yardım, su sıkıntılarının giderilmesi ve hayvan yemi maliyetlerinin karşılanmasında kullanılması planlanıyor.

Başbakan Malcolm Turnbull iki gün önceki açıklamasında ülkenin "bir kuraklık diyarı" olduğunu söylemişti.

Temmuz'da New South Wales eyaletinin bazı kesimlerine 10 milimetreden az yağış düştüğü belirtildi. Önümüzdeki aylarda da normalden az yağış alınacağı tahmin ediliyor.

Başbakan Turbull kuraklığın "Avustralya ikliminin bir parçası olduğunu bildiklerini" ancak yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Komşu Queensland eyaletinin yarısından fazlası ve Victoria eyaletiyle ülkenin güneyinde de kuraklık görüldüğü belirtiliyor.

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