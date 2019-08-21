Avustralya 'Hürmüz Boğazı koalisyonu'na katılacak
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği sağlamak adına kurulacak koalisyon güçlerine hava ve denizden katkıda bulunacaklarını duyurdu.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği sağlamak adına kurulacak koalisyon güçlerine hava ve denizden katkıda bulunacaklarını duyurdu.
Başkent Canberra'daki Federal Parlamento'da, Savunma Bakanı Linda Reynolds ve Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile basın toplantısı düzenleyen Morrison, hükümetinin Hürmüz Boğazı kararını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle