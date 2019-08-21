Avustralya 'Hürmüz Boğazı koalisyonu'na katılacak

Avustralya 'Hürmüz Boğazı koalisyonu'na katılacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği sağlamak adına kurulacak koalisyon güçlerine hava ve denizden katkıda bulunacaklarını duyurdu.

21.08.2019 12:15
Avustralya 'Hürmüz Boğazı koalisyonu'na katılacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği sağlamak adına kurulacak koalisyon güçlerine hava ve denizden katkıda bulunacaklarını duyurdu.

Başkent Canberra'daki Federal Parlamento'da, Savunma Bakanı Linda Reynolds ve Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile basın toplantısı düzenleyen Morrison, hükümetinin Hürmüz Boğazı kararını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et