Avustralya'daki Aborjin yerel idaresinden develeri toplu öldüren görevlilere teşekkür mesajı
Avustralya'da Aborjin Yerel İdaresi Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), 'yabani hayvanların kitlesel itlaf'ı kapsamında yapılan deve kontrol operasyonunun 'mutlak bir başarı olduğu' açıklaması yaptı.
Avustralya'da Aborjin Yerel İdaresi Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), 'yabani hayvanların kitlesel itlaf'ı kapsamında yapılan deve kontrol operasyonunun 'mutlak bir başarı olduğu' açıklaması yaptı.
APY yönetimi yazılı açıklamasında, 5 binden fazla devenin, 'başarıyla' itlaf edildiğini bildirdi. Açıklamada, deve avının "kuraklık ve aşırı sıcaktan dolayı vahşi develerin sayısındaki artışın topluluklara yönelik tehdit oluşturması" nedeniyle yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle