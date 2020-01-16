Avustralya'daki Aborjin yerel idaresinden develeri toplu öldüren görevlilere teşekkür mesajı
Haberler » Dünya » Avustralya'daki Aborjin yerel idaresinden develeri toplu öldüren görevlilere teşekkür mesajı - Haberler

Avustralya'daki Aborjin yerel idaresinden develeri toplu öldüren görevlilere teşekkür mesajı

Avustralya'da Aborjin Yerel İdaresi Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), 'yabani hayvanların kitlesel itlaf'ı kapsamında yapılan deve kontrol operasyonunun 'mutlak bir başarı olduğu' açıklaması yaptı.

16.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:57
Avustralya'daki Aborjin yerel idaresinden develeri toplu öldüren görevlilere teşekkür mesajı

'da Aborjin Yerel İdaresi Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), 'yabani hayvanların kitlesel itlaf'ı kapsamında yapılan deve kontrol operasyonunun 'mutlak bir başarı olduğu' açıklaması yaptı.


APY yönetimi yazılı açıklamasında, 5 binden fazla devenin, 'başarıyla' itlaf edildiğini bildirdi. Açıklamada, deve avının "kuraklık ve aşırı sıcaktan dolayı vahşi develerin sayısındaki artışın topluluklara yönelik tehdit oluşturması" nedeniyle yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler