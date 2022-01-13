Avustralya'da son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi - Haberler
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Avustralya'da son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi

Avustralya'da son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi
AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Batı Avustralya eyaletinin Pilbara bölgesindeki Onslow kasabasında 50,7 dereceyle son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

Batı Avustralya eyaletinin Pilbara bölgesindeki Onslow kasabasında 50,7 dereceyle son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosunun (ABS) Batı Avustralya biriminden yapılan açıklamada, 1910 yılından bu yana tutulan kayıtlara göre, 2 Ocak 1960'ta Güney Avustralya eyaletinin Oodnadatta kasabasında kaydedilen 50,7 derecelik sıcaklığın, ülke tarihinde bugüne kadar bilinen en yüksek hava sıcaklığı olduğu hatırlatıldı.

Onslow kasabasında yerel saatle 14.30 sıralarında 50,7 derecelik sıcaklığın kaydedildiği belirtilen açıklamada, bunun son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı olduğu ifade edildi. Açıklamada, böylece 1960 yılına ait söz konusu rekorun yenilendiği bildirildi.

ABS meteoroloji görevlisi Luke Huntington, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Batı Pilbara kıyıları boyunca rüzgar olmamasının bölgede sıcak hava birikmesine yol açtığını söyledi.

Avustralya'da ikinci en yüksek hava sıcaklıkları 19 Şubat 1998'de ve bugün 50,5 dereceyle Batı Avustralya'nın Mardie ve Roebourne bölgelerinde kaydedildi.

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AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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