Avustralya'da Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralya'da Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti

AA, Recep Şakar - Güncel
 - Güncelleme:
Avustralya'da Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti

Son 24 saatte 25 bin 235 yeni vakanın kaydedildiği Avustralya'da, Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 25 bin 235 yeni vakanın kaydedildiği Avustralya'da, Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Victoria'da 26, Queensland'da 7, Yeni Güney Galler'de (NSW) 2 ve Güney Avustralya'da 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde bugüne kadar virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 354'e yükseldi.

Kovid-19'un Omicron varyantlarının etkisini sürdürdüğü Avustralya'da son 24 saatteki test sonuçlarına göre 25 bin 235 Avustralyalının testi pozitif çıktı.

Öte yandan Avustralya'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 25 Ocak 2020'de bu yana virüse yakalananların sayısı bugünkü vakalarla birlikte 2 milyon 945 bin 941'e ulaştı.

Halen 210 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, 121'i yoğun bakımda olmak üzere 1958 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Salgının yayılmaya başlamasıyla Mart 2020'de vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanların dışındakilere kapattığı ülke sınırlarını tam aşılı uluslararası ziyaretçilere yeniden açan Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 93,65, aşının üçüncü dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 53,39.

AA / Recep Şakar - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Queensland, Galler, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title