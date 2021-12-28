Avustralya'da korona testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi

Yeni tip koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı sebebiyle pek çok ülkede yeniden kısıtlamalar getirildi. Semptomları hafif olsa da bulaşıcılığı yaygın olan bu varyant, Avustralya'da ise günlük vaka sayısını ilk kez 10 binin üzerine çıkardı. Ülkede varyant kabusu hüküm sürerken bir de skandal bir durum meydana geldi.

POZİTİF VATANDAŞLARA "NEGATİFSİN" DEMİŞLER

Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği Avustralya'da bir laboratuvarın yüzlerce kişiye yanlış test sonucu verdiği açıklandı. Sydney kentindeki St. Vincent patoloji laboratuvarı konuyla özür dilerken, bu kişilerle tek tek temas kurulduğunu açıkladı.

ÜLKE AYAĞA KALKTI

Laboratuvardan önceki gün yapılan açıklamada, 400 kişiye pozitif olmalarına rağmen negatif sonuç bildirimi yapıldığı belirtilmişti. Dün ise 995 kişiye test sonuçları henüz netleşmeden negatif olduklarının bildirildiği itirafı geldi. Laboratuvar, hatanın fark edilmesi sonrası ilk 400 kişiye esasında pozitif olduklarının haber verildiğini duyurdu. Olayın ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini sert bir şekilde dile getirdi.

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