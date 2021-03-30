Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada
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Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski bir kadının bulunduğu iskeleye çarptı. Büyük faciadan dönülen olayda, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Avustralya'nın Tasmanya eyaletindeki New Norfolk bölgesinde kontrolden çıkan jet ski korku yarattı. Jet skinin sürücüsünün, yeleğine acil kapatma anahtarını bağlamaması nedeniyle gaz kolunun sıkışması sonucu kendisini suya attığı ifade edildi.

BÜYÜK FAİADAN DÖNÜLDÜ

Sürücünün suya atlamasının ardından kontrolden çıkan jet ski bir kadının bulunduğu iskeleye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iskelede bulunan kadının koşarak, saniyeler içerisinde ölümden döndüğü anlar görüldü. Kazadan yaklaşık bir saat önce iskelenin yakınlarında onlarca çocuğun yüzdüğü ifade edilirken, kazada şans eseri faciadan dönüldü.

Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada
Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada
Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada
Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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