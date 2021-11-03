18 gündür her yerde aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu
Avustralya'nın batısındaki uzak bir bölgede 18 gün önce kaybolan ve her yerde aranan 4 yaşındaki kız çocuğu Cleo adlı çocuk, kilitli bir evde sağ ve sağlıklı şekilde bulundu. Çocuğun bulunması ülkede büyük bir sevinç yaşattı.
Avustralya'da yaşayan Cleo adlı kız çocuğu, 18 gün önce kayboldu. Ailesinin yaşamından endişe ettiği çocuk, her yerde aranıyordu. Ümitlerin tükenmeye başladığı noktada iyi haber geldi. Polis, elde edilen kanıtların izlenmesiyle Canarvon'daki bir eve baskın yaptı. Ekipler, odalardan birinde Cleo'yi sağ ve sağlıklı şekilde bularak, ailesine teslim etti.
Cleo Smith, Carnarvon kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde, ailesinin kurduğu çadırdan 16 Ekim'de kayboldu. Çocuğun kaybolması üzerine büyük bir arama faaliyeti başlatıldı. Olayla ilgili olarak 36 yaşındaki bir erkeğin gözaltında olduğu ve dedektiflerce sorgulandığı kaydedildi. Polis, elde edilen kanıtların izlenmesiyle Canarvon'daki bir eve baskın yaptı.
Emniyet Müdür Yardımcısı Col Blanch "Küçük Cleo'yu odalardan birinde buldular. Polis memurlarınan biri çocuğu kaldırıp 'Adın ne?' diye sordu. 'Benim adım Cleo' diye yanıt verdi" dedi. Küçük çocuk ailesiyle buluşturulurken, annesi Elli Smith Instagram'da mesajında "Ailemiz yeniden bütün oldu" dedi.
Kurtarılma anına dair polis videosunda Cleo "gülümserken" görülürken, Komiser Chris Dawson "Bu koşullar altında olabildiği kadar iyiydi" dedi ve küçük çocuğun tedavi gördüğünü belirtti. Yetkililer, gözaltındaki erkeğin Smith ailesiyle bir bağı olmadığını ve henüz herhangi bir suçlama yöneltilmediğini kaydetti. Cleo'nun bulunduğu ev, ailenin 5 bin nüfuslu Carnarvan kasabasındaki evine altı dakikalık sürüş mesafesinde.