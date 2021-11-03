18 gündür her yerde aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu

Avustralya'da yaşayan Cleo adlı kız çocuğu, 18 gün önce kayboldu. Ailesinin yaşamından endişe ettiği çocuk, her yerde aranıyordu. Ümitlerin tükenmeye başladığı noktada iyi haber geldi. Polis, elde edilen kanıtların izlenmesiyle Canarvon'daki bir eve baskın yaptı. Ekipler, odalardan birinde Cleo'yi sağ ve sağlıklı şekilde bularak, ailesine teslim etti.

EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Cleo Smith, Carnarvon kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde, ailesinin kurduğu çadırdan 16 Ekim'de kayboldu. Çocuğun kaybolması üzerine büyük bir arama faaliyeti başlatıldı. Olayla ilgili olarak 36 yaşındaki bir erkeğin gözaltında olduğu ve dedektiflerce sorgulandığı kaydedildi. Polis, elde edilen kanıtların izlenmesiyle Canarvon'daki bir eve baskın yaptı.

ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Emniyet Müdür Yardımcısı Col Blanch "Küçük Cleo'yu odalardan birinde buldular. Polis memurlarınan biri çocuğu kaldırıp 'Adın ne?' diye sordu. 'Benim adım Cleo' diye yanıt verdi" dedi. Küçük çocuk ailesiyle buluşturulurken, annesi Elli Smith Instagram'da mesajında "Ailemiz yeniden bütün oldu" dedi.

"OLABİLDİĞİ KADAR İYİ"

Kurtarılma anına dair polis videosunda Cleo "gülümserken" görülürken, Komiser Chris Dawson "Bu koşullar altında olabildiği kadar iyiydi" dedi ve küçük çocuğun tedavi gördüğünü belirtti. Yetkililer, gözaltındaki erkeğin Smith ailesiyle bir bağı olmadığını ve henüz herhangi bir suçlama yöneltilmediğini kaydetti. Cleo'nun bulunduğu ev, ailenin 5 bin nüfuslu Carnarvan kasabasındaki evine altı dakikalık sürüş mesafesinde.

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