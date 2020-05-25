Avustralya'da fırtına 60 bin evi elektriksiz bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'da fırtına 60 bin evi elektriksiz bıraktı

Avustralya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Batı Avustralya eyaletinde en az 60 bin ev elektriksiz kaldı.

Avustralya'da fırtına 60 bin evi elektriksiz bıraktı
25.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:55

Avustralya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Batı Avustralya eyaletinde en az 60 bin ev elektriksiz kaldı.

Batı Avustralya'da 2 gündür etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Eyalette hızı saatte 132 kilometreye varan şiddetli rüzgarlar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Eyaletin başkenti Perth'de en az 60 bin ev elektriksiz kalırken, herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Eyaletin güneyindeki bazı bölgelerde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Geraldton'ın kuzeyinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yetkililer, bu şiddette on yılda bir meydana gelen fırtınaya karşı bölge sakinlerini hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Avustralya Meteoroloji Bürosu, Perth'de bugün şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Ersoy Naci Bostancı Süleyman Soylu Mustafa Varank Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Özkan Uğur Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Metin Oktay Kenan Sofuoğlu Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kavga Bayram Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Avustralya'da fırtına 60 bin evi elektriksiz bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 10:55:51. #1.14#
title