Avustralya'da dört yöneticiye Cartier saat hediye eden Posta İdaresi CEO'su istifa etti
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BBC

Avustralya'da dört yöneticiye Cartier saat hediye eden Posta İdaresi CEO'su istifa etti

02.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:40
Avustralya'da dört yöneticiye Cartier saat hediye eden Posta İdaresi CEO'su istifa etti

Avustralya Posta İdaresi Australia Post'un CEO'su Christine Holgate, iki yıl önce dört üst düzey yöneticiye ikramiye olarak toplam 20 bin dolar Avustralya doları (yaklaşık 14 bin ABD doları) değerinde saatler hediye ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Avustralya Posta İdaresi Australia Post'un CEO'su Christine Holgate, iki yıl önce dört üst düzey yöneticiye ikramiye olarak toplam 20 bin dolar Avustralya doları (yaklaşık 14 bin ABD doları) değerinde saatler hediye ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Üç yıldır devlete ait kurumun başında olan Holgate, parlamentoya saatlerin 3'er bin Avustralya dolarına alındığını söylemişti.

Ancak Başbakan Scott Morrison'ın talimatıyla başlatılan ve vergi mükelleflerine 50 bin dolara mal olduğu belirtilen dört haftalık soruşturma sonunda Cartier marka saatler için yaklaşık 20 bin Avustralya doları ödendiği belirlendi.

'Vergi mükelleflerine saygılı olunmalı'

Morrison, bu harcama karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, "Australia Post'ta yapılan her harcama, Avustralyalı vergi mükellefleri adına yapılmaktadır. Bunun vergi mükelleflerine saygılı bir şekilde yapılması gerekir" dedi.

Holgate, bugünkü açıklamasında aylardır süren tartışmaların kuruma zarar vermesini önlemek için bugünden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını söyledi.

Christine Holgate, saat hediye edilen dört yöneticinin üç bankayla 220 milyon Avustralya doları değerinde sözleşme imzalanmasını sağlayarak kurumun performansını güçlendirdiğini ve bu tür başarıların ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.





Holgate, "Bununla birlikte, iki yıl önce Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayıyla alınan bu karardan pişmanlık duyuyorum. Kararın kamuoyunun çoğunluğu tarafından uygun görülmemesini de saygıyla karşılıyorum" diye konuştu.

Tazminat almayacak

Avustralya medyasına göre yıllık net maaşı 1 milyon 400 bin Avustralya doları (yaklaşık 981 bin dolar) olan Holgate'in, sözleşmesi uyarınca bu miktarın yarısını alma hakkı olmasına rağmen, kurumdan tazminat talep etmeyeceği belirtiliyor.

Avustralya Posta İdaresi koronavirüs salgını döneminde sergilediği performansla övgü toplamıştı.

Holgate, kurumun bir yılda 300 milyon paket teslim ettiğini ve koronavirüs salgının başlamasından sonra internet üzerinden satış yapan işletmelerin yüzde 80'ine destek verdiğini söyledi.

BBC

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