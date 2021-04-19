Avustralya'da bir müzayede evinin Hitler'in eşyalarını satması tepki çekti
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Avustralya'da bir müzayede evinin Hitler'in eşyalarını satması tepki çekti

Avustralya'da bir müzayede evinin Hitler'in eşyalarını satması tepki çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'da bir müzayede evinde Nazi lideri Adolf Hitler'in eşyalarının açık arttırma ile satılmasına İftira Karşıtı Komisyonu (ADC) Başkanı Dvir Abramovich, "Hitler yaşıyor olsa bu korkunç ticareti alkışlardı" diyerek tepki gösterdi.

Avustralya'da bir müzayede evinde Nazi lideri Adolf Hitler'in eşyalarının açık arttırma ile satılmasına İftira Karşıtı Komisyonu (ADC) Başkanı Dvir Abramovich, "Hitler yaşıyor olsa bu korkunç ticareti alkışlardı" diyerek tepki gösterdi.

Avustralya'nın Perth kentinin banliyö kesimindeki Morley'de bulunan JB Askeri Antikalar müzayede evi, dün çevrim içi olarak gerçekleştirilen açık arttırmada Nazi lideri Adolf Hitler'e ait eşyaları satışa sundu. Koleksiyonda Hitler'in metal sigara tabakası, saç fırçası, el aynası ve ayakkabı fırçası gibi kişisel eşyaları dahil 8 parça bulunuyor. Sigara tabakası 29 bin, saç fırçası 19 bin, el aynası 15 bin, ayakkabı fırçası 13 bin dolara satılırken, tüm eşyaların satışından toplam 87 bin 500 dolar gelir elde edildi.

Ülkede Yahudi karşıtlığı ile mücadele için kurulan İftira Karşıtı Komisyonu (ADC) Başkanı Dvir Abramovich, Hitler'in eşyalarının satılmasına tepki gösterdi. Müzayede evini kınayan Abramovich, söz konusu eşyaların "kan lekeli" olduğunu belirterek, bu "çarpık" satışı Holokost kurbanlarının "mezarlarına tükürmek" olarak nitelendirdi. Abramovich, "Hitler bugün yaşıyor olsaydı JB Military Antiques'e teşekkür eder ve bu korkunç ticareti alkışlardı. Mirasının Avustralya'da yaygınlaşması ve tanıtılmasından memnun olurdu" dedi.

"Politik bir duruş sergilemiyoruz, bu sadece iş"

JB Askeri Antikalar'ın sahibi Jamey Blewitt, müzayede evinin politik bir duruş sergilemediğini, bunun sadece bir iş olduğunu söyledi. Blewitt, "Birçok insanın bu parçaları kesinlikle iğrenç bulduğunun farkındayız. Tarihte iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler de var" dedi.

Hitler'e ait eşyaların Avrupa genelinde satışı yasaklanmış veya kısıtlanmıştı. Açık arttırmada satılan söz konusu 8 eşya, 500 parçadan oluşan askeri hatıranın bir parçasıydı. - PERTH

Avustralya'da bir müzayede evinin Hitler'in eşyalarını satması tepki çekti
Avustralya'da bir müzayede evinin Hitler'in eşyalarını satması tepki çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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